МакSим отменила выход своей книги из-за угроз дочкам

МакSим заявила, что ей пришлось отменить выход книги из-за угроз «больших дядь» ее детям

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) объявила о том, что ее книга не выйдет в продажу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Марина уточнила, что причиной срыва издания стали угрозы в адрес ее родных. По словам артистки, «большие дяди» позвонили в издательство и в типографию с «очень настойчивой просьбой» не выпускать произведение, угрожая, среди прочего, ее детям.

«Я вложила в эту книгу всю душу, разорвала ее на кусочки, работала над иллюстрациями вместе с художником. Трепетно относилась к каждой детали, к каждому слову», — поделилась с подписчиками Абросимова.

МакSим добавила, что отмена проекта стала для нее ударом в сердце. «Будто кто-то взял мои намерения, чувства, боль, попытку наконец заговорить — и просто растоптал их», — добавила она.

Ранее певица МакSим объяснила решение носить парики после комы. По словам 43-летней исполнительницы, после борьбы за жизнь в реанимации она потеряла волосы.