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14:11, 1 июля 2026Ценности

Певица МакSим объяснила решение носить парики после комы

Певица МакSим рассказала, что носила парики после комы из-за потери волос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певица МакSим объяснила решение носить парики после комы в 2021 году. Интервью с ней появилось на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.

По словам 43-летней исполнительницы, после борьбы за жизнь в реанимации она потеряла волосы. Впоследствии звезда решила носить искусственные пряди, чтобы не пугать фанатов, которые переживали за ее здоровье.

«Я решила не травмировать людей еще больше и стала носить парики. Делать я этого не умею. Это было видно. Все говорили: "Марина, почему парик?" Сейчас рассказываю почему», — отметила знаменитость.

В мае внешность 11-летней дочери МакSим оценили фразой «копия мамы».

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