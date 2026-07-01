Певица МакSим рассказала, что носила парики после комы из-за потери волос

Певица МакSим объяснила решение носить парики после комы в 2021 году. Интервью с ней появилось на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.

По словам 43-летней исполнительницы, после борьбы за жизнь в реанимации она потеряла волосы. Впоследствии звезда решила носить искусственные пряди, чтобы не пугать фанатов, которые переживали за ее здоровье.

«Я решила не травмировать людей еще больше и стала носить парики. Делать я этого не умею. Это было видно. Все говорили: "Марина, почему парик?" Сейчас рассказываю почему», — отметила знаменитость.

В мае внешность 11-летней дочери МакSим оценили фразой «копия мамы».