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16:55, 28 июля 2026Культура

Стало известно о состоянии МакSим после госпитализации

Певицу МакSим выписали из больницы после срочной госпитализации на фоне кончины отца
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Певицу МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) выписали из больницы. Об этом сообщила «Абзацу» PR‑менеджер Яна Богушевская.

По словам представительницы артистки, сейчас состояние певицы уже стабилизировалось, она чувствует себя хорошо, так что госпитализация была недолгой.

Ранее Марина Абросимова рассказала, что попала в больницу после трагических новостей о своем отце.

Некоторые источники сообщали, что МакSим госпитализировали из-за большого количества седативов и спутанности сознания. По информации источника, на фоне утраты отца и сильного стресса артистка могла принять слишком большое количество седативных препаратов.

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