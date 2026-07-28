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17:56, 28 июля 2026 (обновлено: 18:07, 28 июля 2026)Интернет и СМИ

В США заявили о возможности ВС России установить контроль над всем Донбассом

TAC: ВС России могут установить контроль над всем Донбассом
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Возможность перехода всей территории Донбасса под контроль России остается весьма реальной. Об этом пишет издание The American Conservative (TAC).

В публикации говорится, что Украина продолжает терять территории на фоне продвижения ВС России. Одновременно с этим российские войска продолжают «переламывающее наступление» в Донбассе.

В статье издания из США отмечается, что перспектива того, что Россия в конечном итоге установит контроль над Донбассом, остается весьма осуществимой.

Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по объектам на Украине. Минувшей ночью целями атак стали суда в морских портах, автозаправочные станции (АЗС) и объекты энергетики, локомотив, тыловые узлы в Киевской, Николаевской областях и не только.

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