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18:44, 28 июля 2026 (обновлено: 19:01, 28 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России призвали не недооценивать ВСУ

Депутат Журавлев: Если недооценивать врага, то результатов на передовой не добиться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Если недооценивать противника и ждать, что ВСУ побегут сами собой, то ощутимых результатов на фронте не добиться, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

«На фронте что-то не слишком заметно, что ВСУ испытывают катастрофическую нехватку личного состава — все так же держат активную оборону, зубами цепляясь за каждый клочок земли. Всегда следует помнить, что Украина до сих пор одна из самых больших в Европе стран, и набрать еще целую армию при желании — не проблема. И зверства ТЦК основную массу населения, получается, не слишком волнуют - за все время бусификации случилась лишь пара локальных народных бунтов, которые были быстро подавлены», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что отдельные случаи нежелания воевать не должны вводить в заблуждение. По его словам, подобные вбросы только играют на руку противнику.

«Все эти вбросы, которые касаются неспособности или нежелания украинцев воевать — хотя отдельные случаи, безусловно, встречаются — играют только на руку нашему врагу. Если его недооценивать и все ждать, когда ВСУ побегут сами собой, нам никогда не добиться ощутимых результатов на передовой», — добавил Журавлев.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин перечислил главные преимущества Российской армии перед ВСУ. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ВС России превосходят противника по численности, организации, мотивации и вооружению.

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