Россиянам объяснили продолжающиеся среди врачей споры о пользе кофе

Кардиолог Васильева: Умеренное потребление кофе снижает риск фибрилляции предсердий

Кардиолог Ирина Васильева объяснила, почему, по мнению некоторых россиян, даже сами врачи до сих пор продолжают спорить, полезен ли кофе для здоровья или нет. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Васильевой, врачи уже давно договорились, что кофе является мощным антиоксидантом, а его умеренное постоянное потребление снижает сердечно-сосудистые риски, риск фибрилляции предсердий. Кроме того, этот напиток при умеренном потреблении никак не влияет на артериальное давление.

Врач сослалась на слова известного профессора Ф. Перри Уилсона, который утверждает, что кофе наряду с сексом и сном входит в очень короткий список вещей, которые одновременно приятны и полезны. «Конечно, не все с этим согласны. И кардиологи довольно долгое время с осторожностью относились к кофеину, так как были обеспокоены его способностью вызывать аритмию и повышать кровяное давление со всеми вытекающими рисками инсульта и инфаркта. Но ситуация явно меняется», — привела она цитатау Уилсона.

Кардиолог добавила, что врачи пришли к единой точке зрения и на другие вопросы, которые в непрофессиональной среде до сих пор считают спорными. Васильева заверила, что сегодня у медицинского сообщества также существует единый взгляд на статины и БАДы.

«Если вы видите какие-то терзания чувака в белом халате и какой-то поток сознания, что атеросклероз не связан с холестерином, статины — это клеточный яд, причина гипертонии — это пережатые сосуды шеи, а кофе душит митохондрии, то это не врач, а фрик, эзотерик, маг, чувак с раздутым эго», — заявила доктор.

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