Бывшая ведущая Первого канала раскрыла особый страх русских

Телеведущая Агалакова: Русские больше других боятся одиночества в старости

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая в Европу, выразила мнение, что русские больше других боятся одиночества в старости. Об этом особом страхе она заявила в беседе с Radio Van, выпуск опубликован на YouTube.

Агалакова отметила, что раньше сильно переживала за подругу-армянку, у которой не было мужа и детей. Ведущая испытала облегчение, когда та переехала жить в Ереван, где у нее было много родственников, способных о ней позаботиться.

«Это то, что пугает каждого русского человека: "А вот не будет у тебя детей, кто тебе стакан воды принесет?". Это же только русские, по-моему, говорят, больше никто», — добавила журналистка.

Ранее Агалакова сравнила русские и европейские колыбельные. Она раскритиковала отечественную колыбельную про волчка и назвала ее пугающей.