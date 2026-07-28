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20:17, 28 июля 2026Интернет и СМИ

Бывшая ведущая Первого канала раскрыла особый страх русских

Телеведущая Агалакова: Русские больше других боятся одиночества в старости
Маргарита Щигарева
Жанна Агалакова

Жанна Агалакова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавшая в Европу, выразила мнение, что русские больше других боятся одиночества в старости. Об этом особом страхе она заявила в беседе с Radio Van, выпуск опубликован на YouTube.

Агалакова отметила, что раньше сильно переживала за подругу-армянку, у которой не было мужа и детей. Ведущая испытала облегчение, когда та переехала жить в Ереван, где у нее было много родственников, способных о ней позаботиться.

«Это то, что пугает каждого русского человека: "А вот не будет у тебя детей, кто тебе стакан воды принесет?". Это же только русские, по-моему, говорят, больше никто», — добавила журналистка.

Ранее Агалакова сравнила русские и европейские колыбельные. Она раскритиковала отечественную колыбельную про волчка и назвала ее пугающей.

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