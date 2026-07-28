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21:25, 28 июля 2026 (обновлено: 21:26, 28 июля 2026)Бывший СССР

Украинские аграрии попросили помощи из-за остановки работы черноморских портов

Всеукраинский аграрный совет попросил помощи у премьера из-за остановки работы портов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Всеукраинский аграрный совет попросил помощи у премьер-министра Украины Сергея Корецкого из-за остановки работы черноморских портов. Об этом сообщается на сайте организации.

Совет, представляющий интересы более 1400 агропредприятий страны, подчеркнул, что чрезвычайные обстоятельства требуют немедленного решения вопросов, которые выходят за пределы компетенций министерства аграрной политики и нуждаются во вмешательстве кабинета министров.

В организации отметили, что сочетание проблем с морской логистикой, повреждения портовой инфраструктуры, экспортные ограничения и рост стоимости ресурсов создает риск банкротств предприятий.

«Длительная блокада морских портов чревата образованием огромного товарного излишка — от 27 до 32 млн тонн агропродукции будет давить на рынок в течение всего маркетингового года», — подчеркнули в совете.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что удары Вооруженных сил (ВС) России по одесским портам и их последующая остановка работы «душит» экономику Украины. По его словам, страна таким образом лишается необходимых финансов, поскольку «осталась без возможности экспорта».

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