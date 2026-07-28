Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 28 июля 2026Мир

Стало известно о «прекрасной химии» между Трампом и Нетаньяху

ТАСС: Встреча Трампа и Нетаньяху была очень позитивной, между ними прекрасная химия
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была очень позитивной. Об этом ТАСС рассказал источник высокого ранга, осведомленный о деталях беседы.

Как стало известно агентству, переговоры прошли в хорошей атмосфере, на встрече присутствовали высокопоставленные представители американской администрации. «Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», — отметил источник.

По словам собеседника агентства, Трамп и Нетаньяху подтвердили намерение не позволить Ирану завладеть ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что встреча с Трампом в Белом доме может закончиться для Нетаньяху публичным выговором, как у президента Украины Владимира Зеленского. Высокопоставленные официальные лица в окружении американского лидера стали относиться к Нетаньяху с пренебрежением, утверждая, что он постоянно ошибался в оценке ситуации во время конфликта с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    Медведев высказался о патриотах России
    Над Черным морем заметили беспилотник-разведчик НАТО
    Сотни домов в российском городе останутся без воды из-за связанного с Загитовой здания
    Нетаньяху высказался о встрече с Трампом
    Качество воздуха во Франции серьезно ухудшилось из-за лесных пожаров
    В США высмеяли Зеленского
    Самойлова оправдалась за аренду роскошного дома
    Украину обязали провести 25 реформ для получения денег от ЕС
    В Одессе при взрыве второго за день автомобиля погиб сотрудник СБУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok