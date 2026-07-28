Стало известно о «прекрасной химии» между Трампом и Нетаньяху

ТАСС: Встреча Трампа и Нетаньяху была очень позитивной, между ними прекрасная химия

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху была очень позитивной. Об этом ТАСС рассказал источник высокого ранга, осведомленный о деталях беседы.

Как стало известно агентству, переговоры прошли в хорошей атмосфере, на встрече присутствовали высокопоставленные представители американской администрации. «Было видно, какая прекрасная химия между лидерами», — отметил источник.

По словам собеседника агентства, Трамп и Нетаньяху подтвердили намерение не позволить Ирану завладеть ядерным оружием.

Ранее сообщалось, что встреча с Трампом в Белом доме может закончиться для Нетаньяху публичным выговором, как у президента Украины Владимира Зеленского. Высокопоставленные официальные лица в окружении американского лидера стали относиться к Нетаньяху с пренебрежением, утверждая, что он постоянно ошибался в оценке ситуации во время конфликта с Ираном.