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21:40, 28 июля 2026 (обновлено: 21:44, 28 июля 2026)Мир

Вэнс пропустил встречу с Зеленским

Вэнс не присутствовал на встрече Трампа с Зеленским
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пропустил встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Во вторник, 28 июля, в Белом доме прошла встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На ней присутствовали Вэнс, глава американского Минфина Скотт Бессент, госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

При этом Вэнс отсутствовал на встрече Трампа и Владимира Зеленского — вместо этого он произнес речь у гроба умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. По его словам, стороны подняли тему активизации процесса по урегулированию украинского кризиса. В Белом доме заявили, что встреча прошла «в позитивном и продуктивном ключе».

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