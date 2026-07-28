Вэнс пропустил встречу с Зеленским

Вэнс не присутствовал на встрече Трампа с Зеленским

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пропустил встречу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Во вторник, 28 июля, в Белом доме прошла встреча Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На ней присутствовали Вэнс, глава американского Минфина Скотт Бессент, госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и спецпосланник президента Стив Уиткофф.

При этом Вэнс отсутствовал на встрече Трампа и Владимира Зеленского — вместо этого он произнес речь у гроба умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. По его словам, стороны подняли тему активизации процесса по урегулированию украинского кризиса. В Белом доме заявили, что встреча прошла «в позитивном и продуктивном ключе».