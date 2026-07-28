ТАСС: Сын пленного солдата ВСУ сбежал с Украины и ожидает встречи с ним

Сын пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Кихтенко в видеообращении сообщил, что сбежал с Украины за границу и рассказал о планах в будущем перевезти к себе отца. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, сын украинского солдата на Украине работал в тату-салоне, в который регулярно приходили боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

«Я уехал за границу. Ты мне дал такую возможность. Я избавился от тех людей, которые меня держали при себе. И как только тебя обменяют, я тебя забираю к себе и все. И на Украине ты больше жить не будешь», — сказал его сын в обращении. Он также добавил, что скучает по отцу и будет делать все возможное, чтобы с ним воссоединиться.

Ранее пленный боец из ВСУ Виталий Табунщиков заявил, что киевские власти уничтожают украинский народ изнутри.