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21:19, 28 июля 2026Бывший СССР

Сын пленного солдата ВСУ сбежал с Украины и пообещал забрать отца за границу

ТАСС: Сын пленного солдата ВСУ сбежал с Украины и ожидает встречи с ним
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сын пленного военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Кихтенко в видеообращении сообщил, что сбежал с Украины за границу и рассказал о планах в будущем перевезти к себе отца. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, сын украинского солдата на Украине работал в тату-салоне, в который регулярно приходили боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

«Я уехал за границу. Ты мне дал такую возможность. Я избавился от тех людей, которые меня держали при себе. И как только тебя обменяют, я тебя забираю к себе и все. И на Украине ты больше жить не будешь», — сказал его сын в обращении. Он также добавил, что скучает по отцу и будет делать все возможное, чтобы с ним воссоединиться.

Ранее пленный боец из ВСУ Виталий Табунщиков заявил, что киевские власти уничтожают украинский народ изнутри.

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