Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Табунщиков заявил, что киевские власти уничтожают украинский народ изнутри. Слова военнослужащего приводит ТАСС.
«У человека создается мнение, что просто его (народ) уничтожают изнутри, а не снаружи. Не только снаружи, а еще и изнутри, полным ходом», — сказал Табунщиков.
Он добавил, что командование ВСУ отправляет на передовую больных военнослужащих.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники в рядах украинской армии жалуются на антисанитарию, болезни и называют это «чумой».