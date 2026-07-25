Пленный боец ВСУ заявил, что украинский народ уничтожают изнутри

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Табунщиков заявил, что киевские власти уничтожают украинский народ изнутри. Слова военнослужащего приводит ТАСС.

«У человека создается мнение, что просто его (народ) уничтожают изнутри, а не снаружи. Не только снаружи, а еще и изнутри, полным ходом», — сказал Табунщиков.

Он добавил, что командование ВСУ отправляет на передовую больных военнослужащих.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники в рядах украинской армии жалуются на антисанитарию, болезни и называют это «чумой».