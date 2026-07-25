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07:30, 25 июля 2026Спорт

Матч Лиги чемпионов перенесут из-за концерта Канье Уэста

«Кайрат» перенесет матч квалификационного раунда Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Матч Лиги чемпионов с участием «Кайрата» перенесут из-за концерта американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает сайт казахстанского клуба.

Потенциальный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с участием «Кайрата» перенесут с центрального стадиона в Алматы в Туркестан. Выступление Уэста запланировано на 14 августа, оно выпадает на дату возможного матча. В связи с этим Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал перенос игры на «Туркестан Арену».

На данный момент «Кайрат» играет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов с кипрской «Омонией». В первом матче казахстанский клуб потерпел поражение на выезде со счетом 0:1. Ответная игра состоится 29 июля в Алматы.

Ранее стало известно, что сборную Испании могут вынудить выплатить до трети от суммы призовых, которую она получила за победу на ЧМ-2026. Испанцы заработали 50 миллионов долларов.

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