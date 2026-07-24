Сборную Испании могут вынудить отдать до трети призовых за победу на ЧМ-2026

Сборную Испании могут вынудить отдать до 16 миллионов долларов из призовых за победу на ЧМ

Сборную Испании могут вынудить отдать до трети призовых за победу на ЧМ-2026. Об этом сообщает Fox News.

Испанцы выиграли на ЧМ-2026, одолев команду Аргентины в финале со счетом 1:0. За эту победу они получили 50 миллионов долларов призовых от Международной федерации футбола (ФИФА).

Согласно американскому законодательству, выплаты иностранным спортсменам за деятельность в стране могут облагаться федеральным налогом вплоть до 30 процентов. Предполагаемая сумма выплат может составить около 16 миллионов долларов. К текущему моменту испанцы еще не оплатили этот налог. «Думаю, это грабеж. Мы хотим побуждать этих людей приезжать сюда и тратить свои деньги, а потом забираем у них значительную часть. Нам нужна более совершенная налоговая система», — так прокомментировал ситуацию американский конгрессмен Тим Берчетт.

Ранее стало известно, что сборную Италии возглавит Андреа Пирло. Специалист на данный момент возглавляет клуб «Юнайтед» из ОАЭ. Отмечалось, что он дал устное согласие на долгосрочный контракт с Итальянской федерацией футбола (FIGC).