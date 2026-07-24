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21:01, 24 июля 2026 (обновлено: 21:05, 24 июля 2026)Спорт

Стал известен новый главный тренер сборной Италии по футболу

Сборную Италии по футболу возглавит Андреа Пирло
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Стал известен новый главный тренер сборной Италии по футболу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Х.

Итальянцев возглавит Андреа Пирло. Он принял устное предложение от Федерации футбола Италии (FIGC).

В настоящее время Пирло работает с клубом «Юнайтед» из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Отмечается, что в ближайшее время он должен подписать долгосрочный контракт с FIGC.

Ранее стало известно, что Хосеп Гвардиола отказался возглавить сборную Италии. Тренера беспокоил объем предстоящей работы, и он хочет уделить время семье и восстановить силы после многих лет напряженной работы.

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