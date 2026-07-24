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18:47, 24 июля 2026 (обновлено: 19:04, 24 июля 2026)Спорт

Гвардиола отказался возглавить сборную Италии

Испанский тренер Гвардиола отказался возглавить сборную Италии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Испанский тренер Хосеп Гвардиола отказался от предложения возглавить сборную Италии. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Итальянская федерация футбола предложила 55-летнему специалисту четырехлетний проект, который предполагал не только работу с национальной командой, но и участие в реформировании итальянского футбола, включая систему подготовки молодых игроков. Переговоры в Барселоне провели технический директор федерации Паоло Мальдини и его советник Леонардо, однако вернулись они без оптимизма.

Гвардиола рассматривал предложение на этой неделе, но в итоге решил отказаться. Тренера беспокоил объем предстоящей работы, и он хочет уделить время семье и восстановить силы после многих лет напряженной работы.

По информации источников, разговор между представителями федерации и Гвардиолой продлился меньше минуты. При этом не исключается возвращение специалиста к работе к 2027 году.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и покинет английский клуб по окончании сезона-2025/26.

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