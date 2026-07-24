Испанский тренер Гвардиола отказался возглавить сборную Италии

Испанский тренер Хосеп Гвардиола отказался от предложения возглавить сборную Италии. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Итальянская федерация футбола предложила 55-летнему специалисту четырехлетний проект, который предполагал не только работу с национальной командой, но и участие в реформировании итальянского футбола, включая систему подготовки молодых игроков. Переговоры в Барселоне провели технический директор федерации Паоло Мальдини и его советник Леонардо, однако вернулись они без оптимизма.

Гвардиола рассматривал предложение на этой неделе, но в итоге решил отказаться. Тренера беспокоил объем предстоящей работы, и он хочет уделить время семье и восстановить силы после многих лет напряженной работы.

По информации источников, разговор между представителями федерации и Гвардиолой продлился меньше минуты. При этом не исключается возвращение специалиста к работе к 2027 году.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года и покинет английский клуб по окончании сезона-2025/26.