Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:44, 23 июля 2026 (обновлено: 18:48, 23 июля 2026)Спорт

Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии

Гвардиола потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год для работы с Италией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason Cairnduff / Action Images via Reuters

Тренер Хосеп Гвардиола в ходе переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC) о должности главного тренера сборной потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, FIGC готова предложить испанскому специалисту 10 миллионов евро в год, что составляет лишь половину запрошенной суммы. Из-за разногласий по финансовым условиям переговоры зашли в тупик.

Президент федерации Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с 55-летним тренером. Он отметил, что для Гвардиолы может быть сделано исключение из бюджета, однако согласовать условия пока не удалось.

В случае срыва переговоров FIGC рассматривает альтернативных кандидатов на вакантную должность. Среди них итальянские специалисты Андреа Пирло и Роберто Манчини.

Ранее букмекеры назвали Гвардиолу главным кандидатом на назначение. За сутки котировки у букмекеров упали почти в три раза — с коэффициента 6,00 до 2,25.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с лета 2016 года до конца сезона-2025/2026. За это время клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Англии. Ранее испанец также работал главным тренером «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса
    Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня
    Смерчи приблизились к российскому курорту
    Электрокарам и машинам на газу подготовили новые ограничения в РФ
    Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии
    В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы
    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак
    Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе
    Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok