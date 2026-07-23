Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии

Гвардиола потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год для работы с Италией

Тренер Хосеп Гвардиола в ходе переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC) о должности главного тренера сборной потребовал зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, FIGC готова предложить испанскому специалисту 10 миллионов евро в год, что составляет лишь половину запрошенной суммы. Из-за разногласий по финансовым условиям переговоры зашли в тупик.

Президент федерации Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с 55-летним тренером. Он отметил, что для Гвардиолы может быть сделано исключение из бюджета, однако согласовать условия пока не удалось.

В случае срыва переговоров FIGC рассматривает альтернативных кандидатов на вакантную должность. Среди них итальянские специалисты Андреа Пирло и Роберто Манчини.

Ранее букмекеры назвали Гвардиолу главным кандидатом на назначение. За сутки котировки у букмекеров упали почти в три раза — с коэффициента 6,00 до 2,25.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с лета 2016 года до конца сезона-2025/2026. За это время клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Англии. Ранее испанец также работал главным тренером «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».