Назван фаворит на пост главного тренера сборной Италии по футболу

Аналитики назвали Гвардиолу фаворитом на пост главного тренера сборной Италии по футболу

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали Пепа Гвардиолу главным кандидатом на назначение. За сутки котировки у букмекеров упали почти в три раза — с коэффициента 6,00 до 2,25.

По данным ESPN, технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и консультант Леонардо на прошлой неделе провели в Барселоне ряд встреч с Гвардиолой. Отмечалось, что итальянская сторона готова подождать.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с лета 2016 года до конца сезона-2025/2026. За это время клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Англии. Ранее испанец также работал главным тренером «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».