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11:26, 21 июля 2026Спорт

Назван фаворит на пост главного тренера сборной Италии по футболу

Аналитики назвали Гвардиолу фаворитом на пост главного тренера сборной Италии по футболу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Heppell / Reuters

Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает Sports.

Аналитики назвали Пепа Гвардиолу главным кандидатом на назначение. За сутки котировки у букмекеров упали почти в три раза — с коэффициента 6,00 до 2,25.

По данным ESPN, технический директор Итальянской федерации футбола (FIGC) Паоло Мальдини и консультант Леонардо на прошлой неделе провели в Барселоне ряд встреч с Гвардиолой. Отмечалось, что итальянская сторона готова подождать.

Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с лета 2016 года до конца сезона-2025/2026. За это время клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Англии. Ранее испанец также работал главным тренером «Барселоны» и мюнхенской «Баварии».

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