Политик Кэннон: Британия может отвернуться от Зеленского, если тот потеряет легитимность

Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон в интервью РИА Новости заявил, что Лондон не станет безоговорочно поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, если тот потерпит поражение на выборах.

По словам британского политика, страна остается глубоко разделенной, а правящие круги преследуют собственные интересы и не привязаны к конкретным фигурам. «У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться», — пояснил Кэннон.

Отвечая на вопрос о текущем конфликте, он также подчеркнул, что значительная часть британского общества не поддерживает военное вмешательство и финансовую помощь Киеву. Внутренние социальные и экономические проблемы остаются нерешенными, и их игнорирование в угоду внешней политике вызывает растущее недовольство среди граждан.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания обсудят создание международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.