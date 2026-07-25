Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:40, 25 июля 2026 (обновлено: 07:45, 25 июля 2026)Мир

Зеленскому предрекли безразличие властей Великобритании

Политик Кэннон: Британия может отвернуться от Зеленского, если тот потеряет легитимность
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Alina Smutko / Reuters

Генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон в интервью РИА Новости заявил, что Лондон не станет безоговорочно поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, если тот потерпит поражение на выборах.

По словам британского политика, страна остается глубоко разделенной, а правящие круги преследуют собственные интересы и не привязаны к конкретным фигурам. «У них нет лояльности к какому-либо конкретному сатрапу. Зеленский выполняет свою роль, они будут продолжать поддерживать его, но, если он потерпит неудачу или потеряет легитимность, они будут готовы развернуться», — пояснил Кэннон.

Отвечая на вопрос о текущем конфликте, он также подчеркнул, что значительная часть британского общества не поддерживает военное вмешательство и финансовую помощь Киеву. Внутренние социальные и экономические проблемы остаются нерешенными, и их игнорирование в угоду внешней политике вызывает растущее недовольство среди граждан.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания обсудят создание международной коалиции по защите судоходства в Ормузском проливе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Это не значит, что я на стороне России». Маск заявил о получении ВС РФ Starlink для ударов по Украине. Что он сказал о конфликте?
    Зеленскому предрекли безразличие властей Великобритании
    При ударе по полигону под Киевом погибла один из руководителей госохраны Украины
    Названы три признака грибного леса
    В российском регионе объявлен трехдневный траур после атаки ВСУ
    Матч Лиги чемпионов перенесут из-за концерта Канье Уэста
    Маск оценил возможность вывода российских войск с завоеванных территорий Украины
    Стало известно о серьезных последствиях атаки ВСУ на Ростовскую область
    Трамп оценил возможность переизбрания на третий срок
    Трамп раскрыл частоту звонков журналистов ему
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok