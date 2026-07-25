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08:26, 25 июля 2026 (обновлено: 08:29, 25 июля 2026)Мир

Трамп шуткой объяснил свой отказ от бронежилета

Трамп пожаловался, что бронежилет делает его визуально полным, и отказался его носить
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп с помощью шутки объяснил свой отказ от бронежилета. Он рассказал об этом на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, в контексте того, что мероприятие было перенесено из-за попытки покушения на президента США в конце апреля, передает ТАСС.

Трамп пожаловался, что бронежилет делает его более полным визуально. «Многие люди не хотят носить [бронежилет], они скорее умрут, чем будут казаться полнее на 20 фунтов. <…> На меня надели его, я сказал: "Вы уверены? Я не стану его носить"», — признался американский лидер.

Ранее сообщалось, что спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался план возможного убийства Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Это в итоге повлияло на решение о замене президентского самолета.

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