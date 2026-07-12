Стало известно о готовившемся покушении на Трампа

12-й канал: Трампа хотели убить во время его визита в Турцию на саммит НАТО

Спецслужбы перехватили переговоры по иранским каналам связи, в которых обсуждался план возможного убийства президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщает 12-й канал.

В последние дни появлялась информация о том, что Израиль предупредил американскую сторону о намерениях Ирана. Как сообщается, именно западная разведка зафиксировала иранские оценки вероятности покушения на турецкой территории, что в итоге повлияло на решение о замене президентского самолета.

Иранские чиновники, по данным источников, рассматривали приезд Трампа как уникальную возможность.

Трамп покинул саммит в прошлую среду на старом Air Force One, а не на новом лайнере, подаренном Катаром. Источники объяснили это мерой предосторожности по рекомендации Секретной службы, а не наличием конкретной угрозы. Также отмечается, что президент быстро поднялся на борт до того, как журналисты успели заснять его на трапе, что стало отступлением от стандартного протокола.

Ранее Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Исламской Республики. По словам Трампа, он уже «очень долгое время» находится в списке целей Тегерана.