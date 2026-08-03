Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в важном городе ДНР

Пушилин: ВС РФ подступают к южным и восточным окраинам Доброполья

В результате успешных боевых действий российские войска подступают к южным и восточным окраинам Доброполья, которое имеет важное значение для обороны Краматорска. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Под контроль армии России перешли населенные пункты Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполья», — рассказал руководитель региона.

Он добавил, что российские подразделения уже подступают к восточным окраинам города.

Ранее боец Вооруженных сил Украины с позывным Мучной отметил, что российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск. Это дало бы возможность держать дорогу под огневым воздействием, осложняя переброску украинских резервов, снабжение, а также вынудило бы ВСУ использовать более длинные альтернативные маршруты.

