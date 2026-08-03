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13:17, 3 августа 2026 (обновлено: 13:35, 3 августа 2026)Наука и техника

В Microsoft признали очевидный провал Windows

В Microsoft признали проблемы работы компьютеров на Windows 11 с 8 Гбайт ОЗУ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elfadli / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft пообещала, что займется оптимизацией работы Windows 11, чтобы добиться стабильной работы операционной системы (ОС). На это обратил внимание портал PCWorld.

Журналисты отметили заявление главы подразделения Windows Павана Давулури, который заметил, что компания займется проблемами работы ОС на слабых компьютерах. В том числе топ-менеджер Microsoft подчеркнул, что инженеры будут решать проблему быстродействия персональных компьютеров (ПК), имеющих 8 гигабайт оперативной памяти.

По словам специалистов издания, Microsoft наконец-то признала очевидный провал Windows 11. Они напомнили, что в компании много лет заявляли, что ПК на базе Windows могут стабильно работать на устройствах с 8 гигабайтами памяти. Однако многие пользователи и эксперты — в том числе журналисты The Verge — заявляли, что такого набора памяти критически не хватает.

Авторы PCWorld предположили, что Microsoft крайне важно, чтобы компьютеры с минимальным объемом оперативной памяти стабильно работали на Windows. Старший редактор издания Марк Хахман заметил, что на рынке есть пример компьютера и экосистемы, которые хорошо работают с 8 гигабайтами оперативной памяти — это ноутбук Apple MacBook Neo и macOS.

«Мы постоянно внедряем ряд улучшений в области эффективности использования памяти в Windows, начиная с использования более эффективного распределителя памяти для снижения накладных расходов между приложениями и компонентами», — подчеркнул Давулури. Представитель Microsoft пообещал исправить ситуацию до конца 2026 года.

В начале августа журналисты издания BGR рассказали, что Windows 11 не стала для пользователей любимой из-за нейросетей и «раздутого» пакета программ. Также обновления ОС вызывают серьезные опасения владельцев персональных компьютеров из-за частых сбоев.

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