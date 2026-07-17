Назван минимальный объем памяти для работы Windows

The Verge: 8 Гбайт памяти не хватит для работы Windows 11, минимум — 16 Гбайт

Установленного Microsoft минимума оперативной памяти для работы Windows 11 недостаточно. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналист портала Антонио ди Бенедетто выпустил обзор нового ноутбука Microsoft Surface Laptop. Специалист попытался проверить рекомендации компании, согласно которым для работы Windows 11 подойдет и 8 гигабайт оперативной памяти, и пришел к выводу, что такого объема недостаточно. Подходящим минимумом он назвал 16 гигабайт оперативной памяти.

Сперва автор обратил внимание, что обновленная версия Surface Laptop получила всего 8 вместо 16 гигабайт, которые имела прошлогодняя модель — Microsoft ухудшила характеристики устройства ради экономии. Журналист выяснил, что сразу при запуске девайс занимает 4,2 гигабайта памяти. В режиме «Производительность» компьютер потребляет 6,7 гигабайта памяти в режиме ожидания.

«8 гигабайт оперативной памяти недостаточно для ноутбука с Windows в 2026 году», — заключил редактор The Verge. По словам специалиста, Microsoft может частично решить эту проблему, если удалит лишние компоненты из операционной системы.

Ранее Microsoft посоветовала устанавливать обновления Windows в течение трех дней после их выхода. В компании объяснили, что они включают в себя важные патчи безопасности.