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09:05, 3 августа 2026Наука и техника

Неприязнь пользователей к Windows 11 объяснили

BGR: Windows 11 не стала любимой пользователям из-за ИИ и «раздутого» пакета программ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Windows / Unsplash

Пользователи Windows с опаской относятся к актуальной версии операционной системы (ОС) из-за нейросетей и вызывающих опасение обновлений. Об этом сообщает издание BGR.

По мнению авторов портала, спустя шесть лет после выхода Windows 11 так и не стала «народной» — в отличие от Windows 10. Журналисты объяснили причину этого феномена. В первую очередь они отметили, что Microsoft с самого начала установила для ОС слишком высокие системные требования. «Фоновые процессы и задачи здесь занимают значительную часть памяти, больше, чем в Windows 10. Это напрямую влияет на производительность», — рассказали авторы.

Также они заметили, что ОС поставляется с «раздутым» пакетом предустановленных программ — это порождает среди пользователей неприязнь и недоверие к продукту. Кроме того, обновления Windows 11 вызывают серьезные опасения из-за частых сбоев: «Давайте будем честны, никто не хочет иметь непредсказуемую операционную систему, которая периодически ломается, вынуждая пользователей самостоятельно устранять неполадки».

В материале подчеркивается, что Microsoft слишком агрессивно распространяет сервисы искусственного интеллекта (ИИ): «Интеграция нейросетей в Windows 11 выглядит скорее натянутой, чем естественной, и в результате не все этому рады». В заключение журналисты BGR отметили, что Windows 11 до сих пор вызывает вопросы относительности сохранности данных пользователей.

Ранее Microsoft признала, что Windows 11 не была бы так популярна, если бы не прекращение поддержки Windows 10. В компании заявили об этом во время очередного отчета о выручке.

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