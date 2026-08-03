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06:32, 3 августа 2026Наука и техника

Названа реальная причина популярности Windows 11

Главной причиной популярности Windows 11 назвали «смерть» Windows 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ham patipak / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft назвала главную причину растущей популярности Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что на этой неделе Microsoft опубликовала отчет о выручке за четвертый квартал 2026 финансового года. В частности, компания рассказала о выручке в размере 90 миллиардов долларов и росте популярности Windows 11. Также в фирме признали, что актуальная операционная система (ОС) обязана росту популярности в 2025 году прекращением поддержки Windows 10.

Официальная поддержка вышедшей в 2015 году Windows 10 была прекращена осенью 2025 года. Однако компания предлагает пользователям ограниченную поддержку — выпускает патчи безопасности. По мнению журналистов медиа, если бы Microsoft не зафиксировала фактическую «смерть» ОС, то Windows 11 не была бы так широко распространена.

В материале говорится, что Microsoft будет выпускать патчи для Windows 10 еще в течение года. «Впрочем, меня не удивит, если поддержка будет продлена до 2028 года, если темпы распространения Windows 11 останутся низкими», — заключил журналист Маянк Пармар.

Ранее журналисты издания XDA развеяли популярные мифы, связанные со сборкой компьютера. Так, они объяснили, что эффективность охлаждения зависит от расположения, а не от количества вентиляторов.

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