Названа реальная причина популярности Windows 11

Главной причиной популярности Windows 11 назвали «смерть» Windows 10

Корпорация Microsoft назвала главную причину растущей популярности Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты заметили, что на этой неделе Microsoft опубликовала отчет о выручке за четвертый квартал 2026 финансового года. В частности, компания рассказала о выручке в размере 90 миллиардов долларов и росте популярности Windows 11. Также в фирме признали, что актуальная операционная система (ОС) обязана росту популярности в 2025 году прекращением поддержки Windows 10.

Официальная поддержка вышедшей в 2015 году Windows 10 была прекращена осенью 2025 года. Однако компания предлагает пользователям ограниченную поддержку — выпускает патчи безопасности. По мнению журналистов медиа, если бы Microsoft не зафиксировала фактическую «смерть» ОС, то Windows 11 не была бы так широко распространена.

В материале говорится, что Microsoft будет выпускать патчи для Windows 10 еще в течение года. «Впрочем, меня не удивит, если поддержка будет продлена до 2028 года, если темпы распространения Windows 11 останутся низкими», — заключил журналист Маянк Пармар.

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