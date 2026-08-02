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07:30, 3 августа 2026МирЭксклюзив

Названа вероятная причина начала войны России с НАТО

Президент РСМД Тренин: Удары в глубину России ведут к войне с НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Удары в глубину России ведут к войне с Североатлантическим блоком (НАТО) Об этом «Ленте.ру» заявил президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

Эксперт выделил преследование Западом цели нанести России стратегическое поражение. Здесь тот сделал ставку на эскалацию ракетных и беспилотных ударов в глубину российской территории.

«Это напрямую ведет к войне между Россией и НАТО», — объяснил Тренин.

Ранее Верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что альянсу необходимо изменить подход к производству оружия и перестроить оборонную промышленность. Это нужно для того, чтобы справляться с атаками масштаба конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

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