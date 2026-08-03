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08:44, 3 августа 2026 (обновлено: 09:15, 3 августа 2026)Мир

«Попросила все сохранить в тайне». Меркель призналась пранкерам в фиктивности Минских соглашений

Меркель призналась пранкерам Вовану и Лексусу в фиктивности Минских соглашений
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы выиграть время и накачать Украину оружием.

Схема пранка

По словам Кузнецова и Столярова, они связались с офисом политика, переговорили с несколькими людьми из ее окружения, затем вели длительную переписку по электронной почте. Спустя несколько недель им удалось провести беседу с самой Меркель — они представились экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Меркель даже предоставила своего переводчика и сразу попросила все, что скажет, сохранить в тайне. Она призналась, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы обмануть Россию и за это время накачать Украину оружием

Вован и ЛексусПранкеры

Мнение Меркель о Минских соглашениях

Еще в декабре 2022 года, в интервью немецкой газете Die Zeit, Меркель прямо заявляла, что целью Минских договоренностей было дать Украине время для укрепления обороноспособности.

Она [Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014–2015 годов — это не современная Украина

Ангела МеркельБывший канцлер Германии

По ее словам, всем участникам Минских соглашений было ясно, что конфликт на востоке Украины не решен, а лишь заморожен, однако это дало Киеву «драгоценное время». Она также подчеркнула, что в 2015 году уровень обороноспособности Украины был иным, и усомнилась, что страны НАТО могли бы тогда предоставить Киеву военную помощь в том объеме, который оказывается сейчас.

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Позиция Рютте

В декабре 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) призвал не повторять ошибку Минских договоренностей в ходе текущих переговоров о мире на Украине.

Нельзя вновь допустить ситуацию, когда Россия решила через пару лет повторить попытку, начав в 2022 году свое неспровоцированное полномасштабное нападение

Марк РюттеГенсек НАТО

Генсек НАТО не стал раскрывать содержание мирных переговоров, но отметил, что «коалиция желающих собирается для обсуждения того, как обеспечить долгосрочное прекращение огня или полное мирное соглашение по Украине». Он также добавил, что США до сих пор не уточнили формат своего участия в гарантиях безопасности.

По мнению Рютте, одной из таких гарантий должны стать собственные мощные вооруженные силы Украины — «как первый уровень обороны».

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В июне президент России Владимир Путин заявил, что Киев и Запад не собирались выполнять Минские соглашения. По его словам, Москва точно знает об отношении Украины и ее партнеров к Минским соглашениям.

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