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09:17, 3 августа 2026Бывший СССР

ВСУ создали тоннели у двух городов-крепостей в ДНР

ВСУ создали тоннели у Славянска и Краматорска в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали тоннели у двух городов-крепостей в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о Славянске и Краматорске. Однако, по словам Киселева, тоннели были замечены в том числе на запорожском направлении.

«От Краматорска и до самого Славянска у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», — рассказал собеседник агентства.

Ранее на Украине заявили о продвижении армии России на славянском направлении. Российские войска наступают у села Каленики.

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