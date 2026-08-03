ВСУ создали тоннели у двух городов-крепостей в ДНР

ВСУ создали тоннели у Славянска и Краматорска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали тоннели у двух городов-крепостей в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о Славянске и Краматорске. Однако, по словам Киселева, тоннели были замечены в том числе на запорожском направлении.

«От Краматорска и до самого Славянска у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», — рассказал собеседник агентства.

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