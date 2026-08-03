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10:02, 3 августа 2026Путешествия

В Таиланде усилят меры безопасности туристов после расправы над россиянами

МИД Таиланда заявил об усилении в стране мер безопасности после расправы над россиянами
Алина Черненко

Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Глава министерства иностранных дел (МИД) Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил об усилении в стране мер безопасности туристов после расправы над братом и сестрой Назимовыми из России. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Таиланд — крупное туристическое направление, и когда в таком месте происходит преступление, это подрывает доверие путешественников. «И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов», — заключил Пхуангкеткеу.

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По словам главы таиландского МИД, даже при самых лучших мерах безопасности всегда будут криминальные элементы, которые эксплуатируют уязвимых людей. «И мы, прежде всего со стороны правительства, должны делать больше», — констатировал он.

Ранее стало известно, что после обнаружения тел Назимовых Пхуангкеткеу и премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун позвонили послу России в Бангкоке Евгению Томихину. Они выразили соболезнования в связи с трагедией.

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