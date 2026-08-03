В Таиланде усилят меры безопасности туристов после расправы над россиянами

МИД Таиланда заявил об усилении в стране мер безопасности после расправы над россиянами

Глава министерства иностранных дел (МИД) Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил об усилении в стране мер безопасности туристов после расправы над братом и сестрой Назимовыми из России. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что Таиланд — крупное туристическое направление, и когда в таком месте происходит преступление, это подрывает доверие путешественников. «И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов», — заключил Пхуангкеткеу.

По словам главы таиландского МИД, даже при самых лучших мерах безопасности всегда будут криминальные элементы, которые эксплуатируют уязвимых людей. «И мы, прежде всего со стороны правительства, должны делать больше», — констатировал он.

Ранее стало известно, что после обнаружения тел Назимовых Пхуангкеткеу и премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун позвонили послу России в Бангкоке Евгению Томихину. Они выразили соболезнования в связи с трагедией.