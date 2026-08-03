Депутат Колесник: «Коалицию желающих» ждет развал

«Коалицию желающих» ждет развал, поскольку инициаторы создания объединения потеряли свое политическое влияние. Так на слухи о возможном распаде организации ответил член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Ридус».

«Конечно, этот клуб по интересам в виде "коалиции желающих" развалится. Он просто ни о чем. Являвшиеся инициаторами создания данного клуба люди теперь стали политическими трупами», — указал Колесник.

Парламентарий добавил, что распад объединения не изменит антироссийского настроя элиты его стран-участниц. По его словам, члены «коалиции желающих» делают все, чтобы ослабить Россию и решить за счет нее свои проблемы.

Ранее газета The Telegraph писала, что «коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства. Распаду объединения способствует отставка британского премьер-министра Кира Стармера, а также невозможность президента Франции Эммануэля Макрона избраться на еще один срок.