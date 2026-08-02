Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:55, 2 августа 2026 (обновлено: 23:13, 2 августа 2026)Интернет и СМИ

В Британии заявили о смерти «коалиции желающих»

The Telegraph: Уход Макрона в 2027 году может привести к распаду «коалиции желающих»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

«Коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства. На это указала британская газета The Telegraph.

По мнению автора статьи, распаду объединения способствует отставка британского премьера Кира Стармера, а также тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок. После его ухода с поста главы государства в 2027 году Париж может пересмотреть свои взаимоотношения с НАТО. Все это приведет к тому, что коалиция желающих останется без лидеров.

«Коалиция желающих» — объединение более 30 стран, созданное весной 2025 года для предоставления военной и материально-технической помощи Украине.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс заявил в разговоре с «Лентой.ру», что выход Болгарии из числа участников «коалиции желающих» по отправке воинского контингента на Украину, а также отказ Италии от участия в учениях объединения стали проявлением кризиса формата и приведут к аналогичному решению со стороны других стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украинский БПЛА ударил рядом с детской площадкой под Белгородом, Погиб 13-летний ребенок. Что известно на данный момент?
    На границе Белоруссии и Латвии выросли очереди из автомобилей
    Украина и страны ЕС связывались с Ираном насчет войны на стороне США
    В Израиле запретили использовать крокодилов для охраны тюрем
    Страны Ближнего Востока призвали Трампа воздержаться от ударов по Ирану
    Военкоры сообщили о подготовке массированного удара по Украине
    Раскрыты подробности о столкновении двух вертолетов в Греции
    Стали известны подробности аварии с участием автомобиля скорой помощи в Москве
    В Британии заявили о смерти «коалиции желающих»
    Украинским артиллеристам запретили носить форму
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok