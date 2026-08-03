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00:19, 3 августа 2026 (обновлено: 00:20, 3 августа 2026)Мир

Вучич сделал заявление об остановке судоходства на Дунае

Вучич сообщил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за жары
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич предупредил о вероятной остановке судоходства на Дунае из-за аномальной жары и сильного обмеления реки, передает РИА Новости.

Это, в свою очередь, создает прямую угрозу для работы единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево. В понедельник, 3 августа, в Сербии пройдет уже третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне 40-градусной жары и критически низкого уровня воды в реках. Накануне премьер-министр Джуро Мацут призвал граждан экономить электроэнергию.

Глава государства сообщил, что на НПЗ возникли сложности из-за дефицита воды, и кризисный штаб будет искать решения, чтобы не допустить остановки предприятия. Вучич также отметил, что через два-три дня судоходство по Дунаю может стать полностью невозможным — сейчас грузоподъемность судов уже приходится снижать на 50 процентов. Он выразил надежду, что экстренные меры помогут избежать коллапса.

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