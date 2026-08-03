Женщина попала в тюрьму за домогательства к военным морякам

В Великобритании морячка домогалась сослуживцев на борту военного корабля

В Великобритании 25-летняя Сайсан Доусетт попала в военную тюрьму на полтора года за сексуальные преступления против сослуживцев. Об этом сообщает Daily Mail.

Доусетт служила офицером младшего звена в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Как стало известно суду, она домогалась как минимум четырех людей на борту. Женщине нравилось доминировать над ними и ставить их в неловкое положение.

Известно, что Доусетт трогала моряков за гениталии на глазах других мужчин, шлепала женщин по ягодицам и сжимала их грудь со словами: «Тебе это нравится, малышка?» Обычно она приставала к новичкам, рассчитывая, что они побоятся жаловаться на нее.

«Она была чрезвычайно пугающим персонажем. Могла кричать на людей», — рассказала одна из пострадавших. По словам жертв Доусетт, они не рассказывали о происходящем, опасаясь ее гнева.

В суде адвокат пытался оправдать действия женщины аутизмом, однако это не убедило суд помиловать ее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании заместителя директора начальной школы Эшли Кэлнинса отстранили от работы за сексуальные домогательства коллег. Одной из жертв он заявил, что таким образом борется со стрессом от работы.

