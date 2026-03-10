Реклама

Завуч школы сексуально домогался коллег по переписке и объяснил это стрессом от работы

В Великобритании завуч школы объяснил домогательства коллег-женщин стрессом
В Великобритании заместителя директора начальной школы Эшли Кэлнинса отстранили от работы за сексуальные домогательства коллег. Об этом пишет Daily Mail.

Кэлнинс работал завучем в католической школе Святого Франциска два года. В этот период он настойчиво домогался двух женщин, которые работали с ним, хотя сам состоял в отношениях. В переписке с одной из них он объяснил, что таким образом борется со стрессом от работы.

Мужчина призывал учительниц надевать на работу сексуальное нижнее белье и короткие юбки, поскольку их легче задирать. Кроме того, Кэлнинс просил женщин сделать ему массаж и обещал раздеться во время него. От завуча учительницы получали и такие сообщение: «Насколько ты сейчас мокрая?», «Сядь на меня», «Может, нам тоже немного пошалить в школе?»

Однажды он вместе с одной из жертв сопровождал учеников в поездке. Кэлнинс вез их на своей машине, а после написал, что коллега могла бы и «поиграть в автомобиле с его твердой клюшкой». При этом завуч просил женщин удалять переписку с ним, чтобы никто не знал об их общении.

По словам жертв, он писал им целыми днями: и по утрам, и по ночам. Они либо игнорировали его сообщения, либо вежливо отказывали. Женщины рассказали, что все это время боялись оставаться с Кэлнинсом наедине.

Перед комиссией департамента образования мужчина называл все эти переписки шуткой, однако ему не поверили.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 29-летнюю сотрудницу полиции Памелу Притчард обвинили в сексуальных домогательствах коллег. На вечеринке она сжимала пенис одного из них и трогала грудь другой.

