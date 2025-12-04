Сотрудница полиции напилась и стала домогаться коллег

В Великобритании пьяная сотрудница полиции стала домогаться коллег на вечеринке

В Великобритании 29-летнюю сотрудницу полиции Памелу Притчард обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел 29 марта 2024 года. В тот день полицейские собрались в клубе на вечеринку в честь перехода коллеги в другое подразделение. Притчард стояла возле бара с другим сотрудником полиции. Вдруг, как рассказывает мужчина, она положила руку ему на пах поверх одежды. «В тот момент я почувствовал себя униженным», — рассказал он.

После несколько полицейских вышли на улицу, чтобы покурить. Среди них был тот же мужчина и пьяная Притчард. Там она снова положила руку ему на пенис и стала сжимать его.

Тем же вечером сотрудница полиции села к мужчине на колени и поцеловала его в губы. Адвокат Притчард заявила, что она вела себя подобным образом, поскольку коллега дразнил ее и расспрашивал про личную жизнь. Мужчина это отрицает.

Второй жертвой стала другая сотрудница полиции. Она рассказала, что Притчард подошла к ней со спины, обняла ее руками за шею, а затем схватила ее за грудь. Также на камеры видеонаблюдения попал то, как Притчард танцевала тверк.

На слушаниях женщина заявила, что не помнит всех этих поступков. Она уверена, что не поступила бы так в трезвом уме. «Я никогда не хотела никого обидеть. Я не такой человек, я хороший человек», — подчеркнула Притчард.

