SANA: Гинеколог из Воронежа перестал быть главой администрации президента Сирии

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа изменил состав кабинета министров. В частности, он отдал должность генсекретаря администрации экс-губернатору Хомса Абдул Рахману Бадр ад-Дина аль-А’ме, соответственно, младший брат сирийского лидера Махер аш-Шараа перестал быть главой его администрации, передает SANA.

Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аш-Шараа получил свое назначение весной 2025 года. С 2014 по 2021 год он заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Кроме того, он управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД.

Кроме того, сирийский лидер провел и другие кадровые перестановки. Он заменил министров информации и сельского хозяйства, а также назначил новых губернаторов ряда провинций, в том числе Кунейтру, Латакию и Дейр-эз-Зор.

Переходное правительство сформировали в Сирии в марте прошлого года, после того как в декабре 2024 года вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» вошли в Дамаск. Бывший президент Сирии Башар Асад сложил полномочия главы государства и покинул страну. Новые власти Сирии попросили Россию выдать Асада.