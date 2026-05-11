08:51, 11 мая 2026Экономика

Запасы газа в европейских хранилищах опустились до минимума

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в ЕС достиг 35,05 %
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Уровень заполненности подземных хранилищ газа в европейских странах достиг 35,05 процента по состоянию на 10 мая текущего года. В них находится примерно 35 миллиарда кубометров газа, говорится в отчете ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Как отмечается, это на 29,1 процентного пункта меньше, чем в 2025 году. И на 12,4 процентного пункта ниже среднего уровня для этой даты за последние пять лет.

Меньше этого уровня заполненность газохранилищ опускалась лишь в период 2021 года. Тогда этот показатель составлял 31,36%.

Ранее сообщалось, что Европе понадобятся дополнительные 10-15 миллионов тонн американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы заполнить свои хранилища газом и подготовиться к зиме. Как заявил представитель крупнейшего производителя и экспортера, в 2026 году региону потребуется еще больше этого топлива.

До этого французский политолог Эммануэль Леруа назвал запрет Европы на краткосрочные контакты по сжиженному природному газу с Россией саморазрушением.

