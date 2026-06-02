Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:47, 2 июня 2026Интернет и СМИ

Российский журналист-иноагент заявил об аномальных ценах в Европе

Журналист Колезев назвал аномально высокими цены на недвижимость в Португалии
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Уехавший в Португалию российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал аномальными высокие цены на недвижимость в Лиссабоне. О минусе жизни в этой европейской стране он заявил в видео на своем YouTube-канале.

«Еще одна проблема, на которую традиционно жалуются переехавшие в Португалию — аномально дорогая недвижимость в Лиссабоне», — сказал журналист. Он добавил, что Португалия при этом не является очень богатым государством.

По словам Колезева, проблемы с ценами на жилье в стране объясняются по-разному. По одной из версий, причиной стал приток мигрантов, по другой — небольшое количество предложений на рынке из-за бюрократических трудностей при строительстве.

«Мне как-то попадался рейтинг европейских городов, в котором у Лиссабона был один из самых больших разрывов между средними доходами и стоимостью жилья», — также заявил журналист.

Ранее о высоких ценах в Португалии рассказал популярный украинский блогер Алексей Шевцов. Он посетил эту страну и заявил, что местные жители часто жалуются на дороговизну жизни и невысокие зарплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированном налете беспилотников ВСУ на Россию

    Деталь в свадебном наряде Дуа Липы смутила фанатов

    Сервисы Microsoft назвали худшими

    Никас Сафронов признался в подделке картин

    Российский журналист-иноагент заявил об аномальных ценах в Европе

    В Евросоюзе задумались о помощи Армении из-за «экономического давления России»

    Россиянам назвали лучший месяц для недорогого отпуска

    Cтали известны самый возрастной и самый молодой футболисты ЧМ-2026

    Ветеринары проверили вылупившихся на крыше российского банка птенцов редких птиц

    Российские пожарные спасли в сгоревшем лесу осиротевшего бельчонка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok