Российский журналист-иноагент заявил об аномальных ценах в Европе

Журналист Колезев назвал аномально высокими цены на недвижимость в Португалии

Уехавший в Португалию российский журналист Дмитрий Колезев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал аномальными высокие цены на недвижимость в Лиссабоне. О минусе жизни в этой европейской стране он заявил в видео на своем YouTube-канале.

«Еще одна проблема, на которую традиционно жалуются переехавшие в Португалию — аномально дорогая недвижимость в Лиссабоне», — сказал журналист. Он добавил, что Португалия при этом не является очень богатым государством.

По словам Колезева, проблемы с ценами на жилье в стране объясняются по-разному. По одной из версий, причиной стал приток мигрантов, по другой — небольшое количество предложений на рынке из-за бюрократических трудностей при строительстве.

«Мне как-то попадался рейтинг европейских городов, в котором у Лиссабона был один из самых больших разрывов между средними доходами и стоимостью жилья», — также заявил журналист.

Ранее о высоких ценах в Португалии рассказал популярный украинский блогер Алексей Шевцов. Он посетил эту страну и заявил, что местные жители часто жалуются на дороговизну жизни и невысокие зарплаты.