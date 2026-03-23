Популярный украинский блогер рассказал о скулящих из-за цен жителях европейской страны

Украинский блогер Шевцов заявил, что жители Португалии жалуются на высокие цены

Популярный в России украинский блогер Алексей Шевцов побывал в Португалии и заявил, что ее жители жалуются на высокие цены. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.

Блогер назвал Португалию самой бедной из богатых стран Евросоюза и отметил, что она сталкивается со множеством проблем. Например, в этом государстве сильно развита бюрократия, на рынке недвижимости кризис, а цены достаточно высокие. «Не слышать скулеж местного населения о сложности жизни здесь, о ценах и зарплатах невозможно», — добавил Шевцов.

Он также рассказал, что в Португалии с 2015 года цены на покупку жилья выросли на 186 процентов, а на аренду — на 100 процентов. «Короче, жить невозможно. Только если вы не иностранец из Британии, Голландии, Германии и других зажиточных стран», — подчеркнул блогер.

Ранее Шевцов раскрыл, что США дважды отказались выдавать ему визу талантов, и назвал попытки получить документ своей самой провальной инвестицией. Шевцов также предположил, что отказы связаны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа.