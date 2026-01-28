Реклама

19:44, 28 января 2026

Популярному украинскому блогеру дважды отказали в визе в США

Украинский блогер Шевцов заявил, что США дважды отказали ему в визе талантов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Popartic / Shutterstock / Fotodom

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов заявил, что США дважды отказались выдавать ему визу талантов. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам блогера, в 2025 году он два раза пытался получить американскую визу. «Мой кейс был абсолютно безупречным: грамотная структура, более тысячи страниц, рекомендации крупных компаний и очень известных блогеров, певцов, стримеров, цитируемость в крупнейших СМИ, доходы и так далее», — заверил Шевцов.

Блогер добавил, что потратил на попытки получить визу десятки тысяч долларов и больше года готовился к этому. «Наверное, это была моя самая провальная инвестиция», — пожаловался он.

Шевцов также предположил, что отказы связаны с миграционной политикой президента США Дональда Трампа. Он отметил, что при его предшественнике Джо Байдене визы талантов получали даже блогеры со сравнительно небольшой аудиторией.

Ранее Шевцов рассказал о путешествии по Европе и посетовал на «скрючивающих лицо» европейцев. По его словам, местных жителей раздражает акцент в речи иностранных туристов.

