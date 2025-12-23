Реклама

19:09, 23 декабря 2025

Популярный украинский блогер пожаловался на «скрючивающих лицо» европейцев

Украинский блогер Шевцов заявил, что европейцев раздражает акцент у иностранцев
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Romy Arroyo Fernandez / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, заявил, что европейцев обычно раздражает акцент у иностранцев. На эту черту жителей Европы он пожаловался в своем Telegram-канале.

По словам Шевцова, который часто рассказывает о путешествиях, он до сих пор полноценно не выучил ни один европейский язык, поскольку не видит в этом преимуществ. «Европейцы буквально скрючат лицо от твоего акцента. Ноль поддержки тем, кто язык начал учить, ноль терпимости: будут говорить принципиально быстрее, чтобы еще непонятнее было и кричать, если не понимаешь», — посетовал он.

При этом блогер отметил, что в других частях света люди в основном позитивно относятся к иностранцам, которые пытаются учить их язык. В частности, он отметил, что на Тайване местные жители с восторгом отреагировали на то, что он заказал чай на китайском языке. «Это так мотивирует!» — добавил он.

Ранее Шевцов назвал Неаполь страшным и запущенным городом. Как пояснил блогер, в этом городе много мусора, а также обшарпанных и исписанных граффити зданий.

