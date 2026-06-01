Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
14:26, 1 июня 2026Спорт

Фигуристка Игнатова поплавала с акулами

Российская фигуристка Александра Игнатова вместе с сыном Михаилом поплавала с акулами
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Кадр: Telegram-канал Alexandra Trusova

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вместе с сыном Михаилом поплавала с акулами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«После долгих размышлений я все-таки решилась поплавать с акулами! Тот факт, что в прошлый раз они никого не съели, немного обнадежил, но далеко от лестницы я на всякий случай не отплывала‍️», — написала Игнатова.

Фигуристке 21 год, сын Михаил родился у нее в августе 2025-го. В 2022 году Игнатова стала серебряным призером зимней Олимпиады-2022.

Ранее фигурист Петр Гуменник выложил серию совместных фотографий с Елизаветой Туктамышевой. На них спортсмены путешествуют в окрестностях озера Тахо, штат Калифорния, США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина раскрыла существенную помощь Азербайджана

    Продюсер из ЮАР снимет фильм про российский город

    Названо условие для выдачи первого транша кредита Украине от ЕС

    Бывший муж «золотой судьи» поменял тактику в антикоррупционном деле

    В Windows нашли скрытые функции

    Главный поставщик сырья в ЕС столкнулся с риском массовых забастовок нефтяников

    В России назвали две самые сложные задачи СВО на 2026 год

    Москвичам назвали срок прихода потепления

    Россиянам раскрыли базовые принципы подбора экипировки для мотоциклистов

    Жители российского города остались без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok