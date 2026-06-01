Фигуристка Игнатова поплавала с акулами

Российская фигуристка Александра Игнатова вместе с сыном Михаилом поплавала с акулами

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вместе с сыном Михаилом поплавала с акулами. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«После долгих размышлений я все-таки решилась поплавать с акулами! Тот факт, что в прошлый раз они никого не съели, немного обнадежил, но далеко от лестницы я на всякий случай не отплывала‍️», — написала Игнатова.

Фигуристке 21 год, сын Михаил родился у нее в августе 2025-го. В 2022 году Игнатова стала серебряным призером зимней Олимпиады-2022.

