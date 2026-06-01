15:00, 1 июня 2026Мир

Названо условие для выдачи первого транша кредита Украине от ЕС

ЕК: Украине для получения кредита от ЕС необходимо выполнить ряд технических этапов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Украине для получения первого транша кредита от Европейского союза (ЕС) необходимо выполнить ряд технических и процедурных этапов. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари, передает РИА Новости.

«Что касается кредитного соглашения, то с украинской стороны еще предстоит завершить ряд технических и процедурных этапов», — сказал политик.

Отмечается, что после этого Брюссель проверит выполнение всех условий с украинской стороны.

28 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро от ЕС. Отмечается, что средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, обеспечение макроэкономической стабильности и усиление оборонно-промышленного потенциала. При этом проценты по кредиту должен покрыть бюджет организации.

