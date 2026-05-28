Рада ратифицировала соглашение о кредите на 90 миллиардов евро от ЕС

Рада ратифицировала соглашение о кредите на 90 миллиардов евро от Евросоюза

Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о предоставлении Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро от Европейского союза (ЕС). Сообщение об этом опубликовано на сайте украинского парламента.

В сообщении говорится, что средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, обеспечение макроэкономической стабильности и усиление оборонно-промышленного потенциала. При этом проценты по кредиту должен покрыть бюджет организации.

18 мая Евросоюз не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине на 90 миллиардов евро. Уточнялось, что для этого необходимо подписать сразу три документа, включая меморандум о взаимопонимании.

Впоследствии Еврокомиссия назвала условием выдачи займа уважение Украиной эффективных демократических механизмов и верховенства права, включая борьбу с коррупцией.