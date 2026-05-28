Опасные химические вещества нашли во дворах жилых домов российского города

Петербуржца, выбросившего опасные отходы во дворах жилых домов, отдали под суд

В Петербурге отдали под суд 31-летнего местного жителя, выбросившего опасные химические отходы во двор жилых домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу петербуржца, обвиняемого по статье 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде»).

По данным следствия, мужчина в июне 2025 года оставил 11 пластиковых канистр с химическими веществами во дворах жилых домов на проспектах Ударников и Передовиков. Эксперты установили, что в емкостях находились отходы I-V классов опасности, которые создавали угрозу здоровью граждан и окружающей среде.

Отходы нашли и утилизировали сотрудники экологической аварийной службы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения опасными отходами почвы под Ульяновском коммерческой компанией.