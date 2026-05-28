В ОДКБ высказались о возможном выходе Армении из организации

Масадыков: Решение о возможном выходе Армении из ОДКБ за Ереваном

Решение о возможном выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за армянским народом и Ереваном. Об этом заявил генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков на полях Международного форума по безопасности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, это решение только армянского народа и руководства Республики Армения. На сегодняшний день Армения присутствует и как полноправный член ОДКБ участвует в работе организации. Еженедельно представители Армении участвуют на совещаниях постоянных представителей стран, членов нашей организации», — сообщил Масадыков.

Он добавил, что на данный момент никаких процедур и письменных извещений о намерениях Армении выйти из ОДКБ в организацию не поступало. В связи с этим Ереван остается полноправным членом.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации Договора о коллективной безопасности Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС), в то время как в России не раз обращались к армянским властям с призывом как можно скорее определиться с членством страны либо в ЕС, либо в Евразийском экономическом союзе. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.