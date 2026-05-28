Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 28 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названа цена самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Стоимость самой дешевой студии в центре Петербурге оценили в 2,15 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в центре Санкт-Петербурга, доступной для покупки на данный момент, составила 2,15 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Айрэмди».

Речь идет о лоте, расположенном в Таврическом переулке в доме 1912 года постройки. Его площадь — 7,4 квадратного метра.

Напротив, наиболее дорогая квартира-студия в центре города находится на Тележной улице. За ее покупку просят 23,69 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести объект метражом 74 «квадрата».

Ранее стало известно, что самая дешевая микроквартира в Москве площадью 2,5 квадратного метра продается за 1,25 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Один вид топлива подорожал больше чем на 121 процент

    В Подмосковье начали уничтожать опасное растение с помощью беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok