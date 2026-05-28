Названа цена самой дешевой квартиры в центре Петербурга

Стоимость самой дешевой квартиры-студии в центре Санкт-Петербурга, доступной для покупки на данный момент, составила 2,15 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Айрэмди».

Речь идет о лоте, расположенном в Таврическом переулке в доме 1912 года постройки. Его площадь — 7,4 квадратного метра.

Напротив, наиболее дорогая квартира-студия в центре города находится на Тележной улице. За ее покупку просят 23,69 миллиона рублей. За указанную сумму удастся приобрести объект метражом 74 «квадрата».

Ранее стало известно, что самая дешевая микроквартира в Москве площадью 2,5 квадратного метра продается за 1,25 миллиона рублей.