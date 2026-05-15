Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:50, 15 мая 2026Экономика

Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

Стоимость самой дешевой микроквартиры в Москве составила 1,25 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Стоимость самой дешевой микроквартиры в Москве, доступной для покупки на вторичном рынке в данный момент, оценили в 1,25 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте со ссылкой на экспертов рынка недвижимости сообщило агентство ТАСС.

За указанную сумму удастся приобрести квартиру-студию без окна площадью 2,5 квадратных метра на первом этаже доме 2002 года постройки. Специалисты отметили, что лот с черновым ремонтом расположен в районе Люблино, а продавцы в объявлении обещают зарегистрировать нового владельца недвижимости в столице сразу после совершения сделки.

Что касается рынка новостроек, метраж самой компактной квартиры составляет 13,5 «квадрата». Лот без отделки, расположенный в Коммунарке, выставлен на продажу за 6,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость самой дешевой студии на «первичке» Петербурга оценили в 3,6 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

    Дилеры нашли способ дисциплинировать недобросовестных продавцом машин с пробегом

    Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Банковой

    В Москве загорелась многоэтажка

    В Госдуме заявили о возможном возвращении уехавших артистов

    Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

    Иран предупредили о скором возобновлении войны с Израилем

    В Британии прокомментировали удары возмездия России по Украине

    Ермак проведет выходные в СИЗО

    На Западе восхитились уроком Лаврова мешавшему ему журналисту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok