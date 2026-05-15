Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадрата

Стоимость самой дешевой микроквартиры в Москве, доступной для покупки на вторичном рынке в данный момент, оценили в 1,25 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте со ссылкой на экспертов рынка недвижимости сообщило агентство ТАСС.

За указанную сумму удастся приобрести квартиру-студию без окна площадью 2,5 квадратных метра на первом этаже доме 2002 года постройки. Специалисты отметили, что лот с черновым ремонтом расположен в районе Люблино, а продавцы в объявлении обещают зарегистрировать нового владельца недвижимости в столице сразу после совершения сделки.

Что касается рынка новостроек, метраж самой компактной квартиры составляет 13,5 «квадрата». Лот без отделки, расположенный в Коммунарке, выставлен на продажу за 6,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что стоимость самой дешевой студии на «первичке» Петербурга оценили в 3,6 миллиона рублей.