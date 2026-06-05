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21:05, 5 июня 2026Из жизни

Из древней мумии человека сделали хлеб и сварят пиво

В Италии испекли хлеб из дрожжей из кишечника 5300-летней мумии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Reuters

Итальянские ученые нашли в кишечнике 5300-летней мумии дрожжи и испекли из них хлеб. Об этом сообщает CBS News.

Микроорганизмы находились в мумии по имени Этци. Она также известна как Ледяной человек. «Эта мумия в самом прямом смысле представляет собой живую биологическую границу — точку встречи древнего мира с современностью, где микробы 5000-летней давности сосуществуют с организмами, попавшими туда в прошлом десятилетии», — рассказал ведущий автор исследования Мохамед Сархан.

Ученые изъяли из кишечника мумии несколько образцов, размножили их в лабораторном холодильнике и сделали закваску для хлеба. Сархан ответил, что теперь ученые думают сварить на этих дрожжах пиво. Подробности их исследования опубликованы в журнале Microbiome.

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Этци обнаружили в 1991 году в итальянском регионе Южный Тироль. Он вмерз в лед. С тех пор его тело содержится при той же низкой температуре. Это и позволяет ученым внимательно изучать древние останки.

Ранее ученые из Барселонского университета обнаружили внутри древнеегипетской мумии возрастом 1600 лет отрывок знаменитой поэмы Гомера «Илиада». Испанские исследователи отметили, что подобное открытие случилось впервые в истории.

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